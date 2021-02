Camioneros tras reunión con ministro Delgado: La situación es de la máxima gravedad

Representantes de diversos gremios de dueños de camiones se reunieron durante la mañana de este jueves con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para abordar posibles medidas ante el aumento de hechos de violencia en la macrozona sur en las últimas semanas.

Tras el encuentro, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, manifestó que "se necesita que Carabineros de Chile y las instituciones de la República tengan respaldo permanente y más efectivo para ejercer y normalizar particularmente la grave situación de la macrozona sur. Aquí en esta situación grave tienen responsabilidades muy grandes las concesionarias".

Los dirigentes esperan "perseverar en el acuerdo firmado con el Estado de Chile el día 2 de septiembre del año pasado y hacer un llamado al mundo político, que entienda que la situación particularmente de los camioneros de Chile y fundamentalmente de los conductores de buses y camiones es de la máxima gravedad, en peligro permanente", según dijo Pérez.

"Nosotros nos debemos a las bases y las bases van a ser informadas de los avances de todas estas conversaciones y reuniones y las base saben perfectamente y Chile entero sabe que el protocolo de acuerdo firmado el año anterior está siendo analizado permanentemente y hemos dicho que en marzo tenemos que analizar con nuestras bases el cumplimiento de esto", añadió.

"Efectivamente con Cristian Barra (el coordinador en la macrozona sur) tuvimos una sola reunión y claro que no puedo estar conforme", dijo Carlos Bretti, presidente de la Federación de Camioneros del Sur, dijo desde La Moneda.

"Le hemos pedido a los gobiernos que entiendan nuestra situación y no nos entienden, no nos pueden entender. Si en un minuto nos quemaban, ¿por qué ahora nos están quemando?", fustigó el dirigente.

Mientras tanto, desde el Gobierno insisten en la presencia de grupos paramilitares en la zona, como indicó Barra, que manifestó que "por supuesto que hay capacidad de anticiparse y de tener información, lo que no hay es capacidad logística para cubrir una provincia gigante, grande. Necesitaríamos tener un ejército de carros blindados para poder cubrirla en su integridad y por lo tanto lo que hacemos es movilizar en las principales carreteras y Carabineros lo que hace además es despejar cada vez que se produce un corte".

"Insisto, aquí no estamos enfrentando solamente a delincuentes que andan armados, estamos enfrentando a grupos que están organizados y preparados para causar estos daños, generar todas sus capacidades logísticas y operativas y por supuesto hacen más complicada esta situación", añadió.

"DEFINAMOS LO QUE ES PARAMILITAR"

Sobre las palabras de Barra, Delgado señaló que los grupos paramilitares se definen por su preparación.

"El equipo de coordinación tiene obviamente el mandato de ponerse siempre en el peor escenario y siempre estar trabajando y corrigiendo lo que haya que corregir. Obviamente, tenemos información importante de Inteligencia, pero definamos lo que es paramilitar: o sea, estamos hablando de armamento de grueso calibre, entrenamiento específico para utilizar ese armamento y las coordinaciones para poder comunicarse, organizarse y asociarse. Todo eso habla de que no son grupos delictuales comunes y corrientes", planteó el ministro.

En la misma línea, recalcó que las medidas para combatir estos grupos pasan por "procesos de mejoramiento continuo", señalando que "las técnicas delictivas de quienes hacen este tipo de ataque también van cambiando: tienen más armas y mejores armas que hace una década".

HUENCHUMILLA: BARRA "NO TIENE LA AUTORIDAD JURÍDICA NI POLÍTICA RESPECTO DE LOS ORGANISMOS POLICIALES"

Desde la oposición, el senador por La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC) cuestionó las reales atribuciones del equipo coordinador para la macrozona sur.

"Ese es un nombramiento político (el de Barra) y entiendo que el Gobierno lo haga, pero no entiendo qué más puede hacer el señor Barra si no tiene la autoridad jurídica ni política respecto de los organismos policiales. Supongo que él recoge información y se la transmite al subsecretario y al ministro, pero no veo que esto vaya a ser un precedente de un cambio de política", sostuvo el legislador de origen mapuche.

"Mientras no se aborde el tema principal, que es el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado, nos vamos a dar vueltas en lo mismo", advirtió.

Mientras, la senadora por el Biobío Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) llamó a la oposición a colaborar con la agenda de seguridad en el Congreso.