El presidente de Metro, Louis de Grange, dijo a Cooperativa que algunas estaciones cerradas aunque no presentan daños aparentes presentan afectaciones técnicas, lo que justifica que aún no sean reabiertas. "Los sistemas de comunicación entre el tren y la estación fueron vandalizados, quemados, y no se ven, entonces muchos usuarios no ven los daños", explicó.

LEER ARTICULO COMPLETO