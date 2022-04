Ministro de Transporte encabezó mesa técnica para mejorar el transporte rural de la Región Metropolitana

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó en Cooperativa los detalles de la mesa técnica que conformó este viernes para intentar mejorar el transporte rural en la Región Metropolitana.

En conversación con el programa Hablando De, Muñoz sostuvo que quieren darle a la gestión un "foco regional", mirando "cómo las ciudades se conectan con sus periferias. En el caso de Santiago, la periferia ha estado muy perdida respecto del sistema público que tienen y la forma en que se pueden conectar con un Santiago que cuenta con una serie de cosas que no tienen, como la integración tarifaria".

La autoridad destacó que "hay una queja, una molestia muy grande, por el nivel de servicio que están recibiendo todos estos usuarios de buses desde Talagante, Melipilla, Tiltil, Paine, Buin, en fin. Hay 18 comunas que están en la periferia de Santiago que se están quejando porque los servicios no son lo suficientemente buenos, porque la frecuencia no es la adecuada y porque la confiabilidad en definitiva no es la que ellos quisieran".

Todos estos, dijo el ministro, son "problemas difíciles" porque "estamos saliendo de la pandemia con muchos más automóviles de los que entramos", lo que se suma a la falta de conductores.

Por ello, explicó, la mejor forma de afrontar esta problemática fue creando una mesa técnica de trabajo junto al gobernador Claudio Orrego, la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), el Consejo Regional Metropolitano y la delegada presidencial, Constanza Martínez.