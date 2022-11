Ministro Marcel por alza en tarifa del transporte: Se hará con gradualidad, prudencia y respeto a la situación económica

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que "no hay que preocuparse" por el alza en las tarifas del transporte público, confirmando que se realizarán, pero que se harán con "gradualidad, prudencia y respeto" con la situación económica de todos los chilenos.

Actualmente, la tarifa de la locomoción colectiva se encuentra congelada en 720 pesos desde el 2019, cuando se intentó subir 30 pesos, lo que finalmente dio paso al estallido social; pero recientemente el panel de expertos volvió a recomendar una pronta alza, ya que este año se destinaron casi 700 mil millones de pesos para que subsistiera el sistema de transportes.

A su vez, la coalición de Apruebo Dignidad solicitó que no se haga esta alza, sin embargo, el Presidente Gabriel Boric respondió que esto "no es un tema" de los partidos políticos, y llamó a apoyar las decisiones del Gobierno sobre esta situación, la que catalogó como "particularmente sensible".

Marcel, por su parte, esta jornada exhortó que "esto es un mensaje, más que para determinados partidos o determinadas figuras políticas, este es un mensaje para la población: no hay que preocuparse".

Y aseguró que "no vamos a tener alzas repentinas ni bruscas de tarifa del transporte colectivo; lo que se haga se hará con gradualidad, con prudencia y con respeto y con consideración de la situación económica de los hogares".

Desde la academia surgieron alternativas, como la posibilidad de realizar aumentos graduales de 10 pesos -o menos- cada mes, como también la posibilidad de implementar medidas para combatir la evasión.

En la última jornada, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que están evaluando los "distintos escenarios", que es "justamente compatibilizar las mejores alternativas y tiempo, pero sea cual sea la decisión, siempre se va teniendo la gradualidad como base".

"Bajo ningún escenario se ha evaluado un alza de la magnitud que algunas voces han comentando cifras de 80 pesos, eso nunca lo hemos evaluado", advirtió.