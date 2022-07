Tras escándalo internacional revelan nutrida agenda de lobby de Uber en Chile

El pasado 10 de julio se conoció la filtración de 124 mil documento internos de Uber que se remontan al periodo 2013-2014, los que llegaron a manos del diario británico The Guardian, el que a su vez los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En sus primeras publicaciones internacionales se reveló cómo los altos ejecutivos de la empresa hicieron lobby con el entonces ministro Emmanuel Macron para poder entrar en el mercado francés. Así también cómo lograron expandirse en el mundo ejerciendo presión con las más altas autoridades de cada país.

En Chile, Uber llegó en 2014 y, según da cuenta La Tercera, ha tenido un activo rol de lobby, manteniendo reuniones con ministros, subsecretarios, alcaldes, diputados y senadores para lograr la regulación de su plataforma.

Citando a Infolobby, el portal administrado por el Consejo para la Transparencia, Uber sustuvo 60 audiencias de lobby entre el 20 julio de 2015 y el 23 de junio de 2022: El 23 por ciento de esas reuniones se realizaron con ministros y subsecretarios de Transportes, Economía y Trabajo.

Según da cuenta el matutino, 29 de esas reuniones han sido a través de agencias de comunicaciones y propios que han prestado servicios de representación para Uber que fichó los servicios de Extend, propiedad de las hermanas Pilar y Marilú Velasco, quienes también llevan las comuniciones de otras empresas como Entel, Chilena Consolidada y BTG.

De acuerdo al registro de Infolobby, de las 60 reuniones, 37 han sido lideradas por expertos en la materia como es el caso del periodista Felipe del Solar, socio y director de Asuntos Políticos y Legislativos de Extend, además de ex asesor del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Sobre estas reuniones, Del Solar replicó que "durante el tiempo en que fuimos asesores de Uber en Chile jamás fuimos testigos ni promovimos prácticas como las que se han denunciado recientemente. Trabajamos con los equipos de Chile entre mayo de 2015 y octubre de 2019 para promover una legislación que regulara este tipo de servicios y mostrar a diferentes autoridades las características de los mismos".

El profesional agregó que "todas nuestras actividades y acciones de relacionamiento con autoridades y parlamentarios se realizaron cumpliendo estrictamente con el marco de la Ley de Lobby vigente, tal como hacemos para todos nuestros clientes. Testimonio de ello es que todas las solicitudes de reuniones fueron ingresadas formalmente para que las autoridades o sujetos pasivos cumplieran con su deber de publicar los contenidos y asistentes a las mismas".

LAS REDES EN EL CONGRESO

La Tercera da cuenta de que Uber Chile contrató también los servicios de Laso y Bernales Asociados, empresa de los abogados Luis Fernando Laso y Diego Bernales, y que posteriormente disolvieron.

Además, el ex director del Servicio de Impuestos Internos Ricardo Escobar, socio del estudio Bofill Escobar & Silva, acompañó a ejecutivos de Uber a dos reuniones, en 2019 y 2020, con el SII. Y el ex diputado RN Joaquín Godoy participó en encuentros con el senador UDI Juan Antonio Coloma y el ex ministro del Trabajo Nicolás Mockeberg.

Uber partició en la discusión parlamentaria de la Ley 21.431 que modificó el Código del Trabajo para regular el contrato de aquellos trabajadores de empresas de plataformas digitales. En ese entonces, la aplicación fue respresentada a través de su gerente de Asuntos Gubernamentales, Nicolás Sánchez.

Según publica la Biblioteca del Congresa, Sánchez manifestó en la Comisión de Trabajo de la Cámara, en enero de este año que en la propuesta legislativa se debe considerar incorporar la libertad de elección de los trabajadores de plataformas digitales, en su relación laboral, entre dependientes o independientes.

Además, indicó que para maximizar el potencial de la tecnología, las soluciones deben ser compatibles con el modelo de plataformas de intermediación y con las necesidades de las personas que se benefician de ellas y destacó que en cuanto a los casos de legislación normativa a nivel internacional, Chile, por medio de esta iniciativa, se estaría incorporando al estándar más alto.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, planteó que "el lobby a veces es necesario, y existe y va a seguir existiendo. Pero es una actividad que debe ser transparente y de cara a la ciudadanía, para evitar situaciones de tráfico de influencias u otras malas prácticas".

¿HUBO PRESIÓN DE UBER EN CHILE?

La mayoría de las autoridades consultadas por La Tercera aseguran que la empresa no presionó a las instituciones por su regulación, sin embargo, reconocen reuniones para conocer los alcances.

El ex subsecretario del Trabajo Fernando Arab explicó que "Uber, al igual que otras plataformas de transporte de pasajeros, siempre estuvieron por que se les regulase, pero que se hiciera evitando entrampar el negocio".

El ex subdirector jurídico del Sernac, Andrés Herrera, comentó que "en un tono amable y moderado, Felipe del Solar quería que el Sernac supiera qué estaban haciendo, explicar su modelo de negocio y conocer qué íbamos a hacer en materia de revisión de sus condiciones contractuales, en relación con los usuarios".

"O sea, más allá del tono de Felipe, era claro que querían ejercer alguna presión sobre lo que íbamos a hacer y conocer nuestras acciones, pero la actitud fue escucharlos y darle respuestas generales", sostuvo Herrera quien agregó que "el solo hecho que fueran a las reuniones con Extend manifestaba su estrategia de cierta presión a la autoridad".

En tanto, el ex ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg sostuvo que "no fui presionado ni vi que nadie fuera presionado mientras fui ministro, más allá del legitimo derecho a ser escuchado que ejercieron los ejecutivos de las empresas de plataformas".