El gerente general de Far Our Trails y vocero del movimiento "Rescate al turismo", Rodrigo Ruiz, criticó el Bono "Alivio Pyme", beneficio destinado a ayudar a estas pequeñas empresas a enfrentar los efectos económicos derivados de la emergencia sanitaria, ya que -a su juicio- esta ayuda estatal "es de carácter general, le llega a las pymes de cualquier tipo de industria y vemos que no existe una focalización para el turismo, que es una industria que ha estado parada durante tanto tiempo", por lo que, argumentó, que "es un beneficio que no viene a aliviar el daño que ha provocado la pandemia y las decisiones de la autoridad en la industria".

