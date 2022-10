En conversación con El Diario de Cooperativa, la directora del Centro de Estudios Socioterritoriales (CES) de Techo-Chile, Pía Palacios, comentó los resultados del "Catastro Nacional de Campamentos 2022", el cual arrojó un total de más de 1.000 asentamientos de este tipo en todo el territorio nacional, con 71.961 hogares. "Necesitamos buscar una solución no solo para ellos, sino que entender el problema en el cual estamos insertos: actualmente estamos viviendo una crisis habitacional importante, una crisis de acceso a la vivienda, y no podemos desconocer de que hay más de 650.000 familias que actualmente no tienen acceso a una vivienda", dijo. Aunque destacó el plan del Gobierno de construir 65.000 casas al año para acortar esa brecha, la geógrafa advirtió que se trata de "un problema que no puede resolver el Estado por sí solo", remarcando, además, la necesidad de una política de "transitoriedad" que permita atender a las familias en su espera hacia la vivienda definitiva.

