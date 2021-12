A pocos días de Noche Buena, el espíritu navideño no pudo vulnerar el cumplimiento de la ley. En pleno un mercado navideño, la Policía de Stralsund detuvo a un hombre caracterizado como Viejo Pascuero. La acción policial provocó una ola de críticas en redes sociales, ya que se asumía que el arresto se debía a que el detenido no llevaba mascarilla. Sin embargo, más tarde se constató que "Santa" estaba participando en una manifestación no autorizada contra las medidas sanitarias derivadas de la pandemia.

LEER ARTICULO COMPLETO