Con un vestido de tul rojo, la cantante Mariah Carey fue la encargada de dar inicio a la Navidad en el desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York. La artista cantó el clásico tema "All I Want For Chrismas Is You" rodeada de globos gigantes y bailarines. "¡Feliz día de acción de gracias! Agradecida y muy orgullosa de mis hijos Roc y Roe, y agradecida por los preciosos momentos de la vida. Ahora es realmente el momento", escribió Carey en su cuenta de Instagram.

