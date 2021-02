Polémica causó la denuncia que realizó el usuario Claudio Somorrostro a través de Twitter. "Recibí una compra hecha en la Tienda Paris, entre ellas una polera marca Get Out y me encuentro con este mensaje", escribió, con una fotografía que mostraba que la etiqueta de la polera decía "Me tienen atrapado en la fábrica de poleras, ayuda". Las redes sociales comenzaron a conspirar respecto al mensaje, que claramente hace referencia a las fábricas textiles con pésimas condiciones para sus trabajadores, ubicadas principalmente en China, India, Bangladesh y Vietnam. Finalmente, la marca Get Out dijo que "se trata de una broma. Nadie está atrapado. Las poleras traen distintos mensajes, este es solamente uno de ellos. Nada de qué preocuparse". "Entendemos que el mensaje en cuestión no es gracioso fuera de ese contexto y no es un tema para reír, por lo cual ya fue retirado. Reiteramos las disculpas", escribieron a través de sus redes. La tienda Paris dijo que investigaría el suceso.

