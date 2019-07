El aplaudido gesto de una joven que armó casa para animales con cajas de jugo y leche

Constanza Osorio es una joven que vive en Santiago y sacó aplausos en redes sociales luego de implementar una idea para ayudar a animales abandonados o "callejeros": construyó una casita impermeable usando cajas tetrapack pequeñas y cinta adhesiva.

La iniciativa surgió pensando en las lluvias próximas y porque la joven tiene una Pyme en la que hace envíos y le permite acumular varios rollos de cinta adhesiva.

En conversación con Cooperativa, Osorio contó que le pidió ayuda a su polola, su hermana y una compañera, quienes se preocuparon de reunir las cajas de jugo y leche en el colegio y el hospital en que trabajan.

Gracias a ello consiguió cientos, las que seleccionó, lavó, secó y recicló en un largo proceso.

Cuando terminó la primera casita anti lluvias (con unas 200 cajas), le llegaron decenas de elogios, preguntas y hasta aportes, pues su intención es regalarla a alguna fundación que la entregue a perros o mascotas que la necesiten.

"Desde qué se comenzó a viralizar, tres personas anónimas me depositaron dinero para comprar cintas y hay otras con las que aún debemos coordinar (…) En México, una niña me habló y me dijo que ella hacía lo mismo allá", explicó.

La joven está construyendo una segunda casa y le gustaría que más personas copien su iniciativa.

"De verdad espero que la idea se replique, yo feliz", escribió en sus redes.