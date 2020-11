Golfistas quedaron boquiabiertos tras avistar a un enorme caimán parecido a un dinosaurio merodeando por el pasto en el club Valencia Golf & Country Club, Estados Unidos. Todo ocurrió durante el paso de la tormenta tropical ETA, según informa New York Post. "¡Era bastante grande, el más grande que he visto en mi vida!", contó Tyler Stolting, el asistente del campo de golf que grabó el video a The Post.

