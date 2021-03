Este martes en Creciendo Juntos hablamos de la necesidad de avanzar en la tolerancia, diversidad y derribar mitos propósito del Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemoró el domingo pasado. La directora ejecutiva y cofundadora de Fundación Down Up, Andrea Allamand, y la directora académica de la Fundación Complementa, la fonoaudióloga Carolina Fernández, entregaron datos, hablaron de cómo ha avanzado la inclusión en este tema y sus experiencias. Conducen Jorge Lira y Natalia Figueroa.

