Mujer lloró desconsoladamente en TikTok porque sólo un niño fue al cumpleaños de su hijo

Una mujer se hizo viral en TikTok luego de contar la experiencia que vivió al organizarle una fiesta de cumpleaños a su hijo, que tiene síndrome de down. La mujer contó entre sollozos en un video subido el 9 de septiembre que asistió un solo niño al evento.

"Preparamos una fiesta para mi hijo, que cumplió cinco años. ¿Quieren saber cuántas personas vinieron? Una. Lo normal es que esto fuera malo para cualquier niño, pero mi hijo tiene síndrome de Down", contó la mujer en el registro.

"¿Qué sucederá cuando sepa que lo están dejando fuera a propósito? (...) El peor día. Mi corazón está roto. Por favor, críen a sus hijos para que sean buenos", finalizó.

Luego de que su vídeo se viralizara con miles de comentarios y más de 7,7 millones de reproducciones, la mujer agradeció el apoyo y contó que incluso buscaron apoyar a su familia económicamente. "Agradezco a todos, pero nosotros (su familia) realmente no necesitamos nada, de verdad aprecio todos los mensajes", dijo.

Revisa el registro a continuación:

The worst day. My heart is broken. Please raise your littles to be kind.