Gustavo Díaz, residente de Gregorio de Laferrere en Buenos Aires ha vivido una situación difícil durante los últimos meses. Quedó desempleado por la pandemia y se viralizaron sus trabajos como jardinero gracias una buena estrategia publicitaria de su pequeña hija Mailén. “Escuché hablar a mi papá y a mi mamá y decían que tenían que juntar 500 pesos para comprarle una desmalezadora a nafta que vendía un vecino y se me ocurrió hacer un dibujo para promocionar el trabajo de mi papá, como se hace con esos panfletos que se reparten en la calle”, dijo la pequeña Mailén. "Se me ocurrió compartirlo en mi Facebook y subirlo a otros grupos donde la gente del barrio ofrece su trabajo o vende productos sin saber todo lo que vendría después”, contó Gustavo, que pasó de no tener trabajos a tener cinco diarios.

