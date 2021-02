Ante la ONU, David Attenborough advirtió del riesgo del "colapso de todo"

El británico David Attenborough, uno de los naturalistas más famosos del mundo, advirtió este martes en la ONU que el cambio climático es "la mayor amenaza a la seguridad a la que se han enfrentado los seres humanos modernos".

"No les envidio la responsabilidad que esto les impone a todos", señaló Attenborough, de 94 años, de forma virtual en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Si seguimos por el camino actual, nos enfrentamos al colapso de todo lo que nos proporciona seguridad: la producción de alimentos, el acceso a agua fresca, temperaturas ambientales habitables y las cadenas de alimentación en el océano. Si la naturaleza no puede proveernos nuestras necesidades más básicas, gran parte del resto de la civilización pronto colapsará", alertó el presentador, locutor y escritor.

Si bien no hay vuelta atrás, Attenborough enfatizó que si los países actúan lo suficientemente rápido, "podemos alcanzar un nuevo estado estable".

"La gente de hoy en todo el mundo se da cuenta de que este ya no es un problema que afectará a las generaciones futuras. Son las personas que viven hoy y, en particular, los jóvenes, quienes vivirán las consecuencias de nuestras acciones", enfatizó.

