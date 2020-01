Preocupación por el acelerado derretimiento de hielo y nieve en bases de la Antártica

Preocupación existe por el acelerado y constante desaparición de nieve y hielo en las bases O'higgins y Frei de la Antártica Chilena, sector que en estos últimos 19 días ha sido afectado por una ola de calor.

El lugar ha recibido temperaturas por sobre los 4,8 grados Celsius, llegando a una máxima de 6,9, durante casi 17 días, reporta el comandante de la base del Ejército, el mayor Fernando Inostroza.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, la Base Frei, en la isla Rey Jorge no está libre de este fenómeno, ya que el 27 de diciembre pasado registró siete grados Celsius.

El investigador de la Universidad de Santiago, Gustavo Zúñiga, manifestó su preocupación por la presencia de líquenes y musgo en el Glaciar Colins.

La Antártida es sinónimo de frío, fuertes vientos, ventiscas, temperaturas bajo cero y nieve. Zúñiga no ha presenciado tales fenómenos naturales: "Me llamó la atención el clima y también el cambio del clima. No ha habido días con ventisca o mucho viento", declaró al matutino.

La nieve se está derritiendo a un paso acelerado y el glaciar Collins está retrocediendo producto de las temperaturas sobre los 0°C, por lo que el investigador de la Universidad Austral, Francisco Olguín está estudiando cómo influye el derretimiento de los glaciares en la Bahía de Fildes.

Segundo año con mayores temperaturas registradas

Según el investigador del Instituto Antártico Chileno, Ricardo Jaña, el 2019 fue el segundo año con las mayores temperaturas registradas en el continente blanco, después de 2016.

El investigador recuerda que en 2015 las temperaturas se elevaron hasta los 17,5° en la base Esperanza, de Argentina. También detalla a El Mercurio que "las rocas del interior de la Antártica están absorbiendo el calor en días despejados de alta temperatura y lo irradian a la nieve y el hielo de los alrededores, proceso que acelera aún más el derretimiento".

Jaña advierte que cada vez será menos probable ver zonas cubiertas con hielo marino. El fenómeno del calentamiento global, en el caso de la Antártica, se puede apreciar mejor en la periferia, donde los pingüinos buscan su alimento y cuidan a sus crías.