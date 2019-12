Greta Thunberg fue nombrada "Persona del Año" por la revista Time

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg fue nombrada como la "Persona del Año" por la revista estadounidense Time.

La muchacha de 16 años ha sido una importante voz para todos los que protestan contra el cambio climático que enfrenta la Tierra.

"Greta no es líder de ningún partido político o grupo de defensa, es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación", señaló Time en su artículo.

El medio estadounidense recordó los inicios Thunberg en esta lucha sobre el clima, cuando en 2018 "pasó sus días acampada frente al Parlamento sueco, con un cartel pintado con letras negras sobre un fondo blanco que decía: 'Huelga escolar por el clima'".

"Desde entonces, se dirigió a los jefes de estado de la ONU, se reunió con el Papa, se enfrentó al presidente de los Estados Unidos e inspiró a 4 millones de personas a unirse a la huelga climática mundial el 20 de septiembre de 2019", destacó la revista sobre los grande eventos en los que ha participado la menor.

Time aseguró que la activista sueca no tiene "una solución mágica" para solucionar los problemas medioambientales, pero sí "ha logrado crear un cambio de actitud global, transformando millones de vagas ansiedades en un movimiento mundial que exige un cambio urgente".

El premio "persona del Año" es entregado desde 1927 y destaca "para bien o para mal, la influencia que ha tenido alguna persona en los eventos del año".

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6