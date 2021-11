Senador Girardi entregó propuestas de Chile en la COP26

El senador Guido Girardi (PPD), miembro de la Comisión de Salud y presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, expuso este jueves en la COP26 de Glasgow, Escocia, sobre las "propuestas concretas" de Chile para ir en beneficio de la salud humana.

Según dio cuenta el parlamentario, son cinco las iniciativas que se impulsan en nuestro país y que, su juicio, pueden ser un gran aporte a la salud de todo el planeta: leyes de etiquetado, desperdicio de alimentos, prohibir los combustibles fósiles a partir del 2030 y las mesas de trabajo para desarrollar el hidrógeno verde, proteger los neuroderechos y el reemplazo en la construcción del uso de cemento por madera de bosque nativo.

Les dejo mi intervención en #cop26 con 5 propuestas para mejorar la salud del planeta: combatir la obesidad/ley de etiquetado, protección de la indemnidad mental, lucha contra desperdicios de alimento, hidrógeno verde/descarbonización, nuevos materiales de construcción. pic.twitter.com/MXe90CKfK4 — Guido Girardi (@guidogirardi) November 4, 2021

"La salud que tenemos mira un mundo que ya no existe y hay que repensarla. La salud debe preocuparse no de la enfermedad, como hasta ahora, sino que de las causas. Debe tener un rol preventivo antes que reactivo, porque eso es sólo un buen negocio para la industria farmacéutica. Y la salud ecológica, la del planeta es la más importante, porque sin ella no hay salud humana", destacó en su discurso Girardi.

En tanto, destacó la importancia de regular la Inteligencia artificial, ya que "ya se pueden leer los cerebros y se está usando las neurotecnologías para hacernos adictos. Google o Facebook lo hacen con los niños, seis horas promedio están en ante las pantallas y sufren daños intelectuales, emocionales y de aprendizaje porque les roban tiempo a actividades fundamentales".

El senador participó este jueves en el panel Sistema de Salud Inteligente para un Planeta Sano en la COP26.