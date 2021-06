En El Primer Café, el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade valoró que el candidato comunista, Daniel Jadue, busque impulsar la pluralidad de medios modificando la ley que los rige, pero estimó que su solución "está equivocada". Para el abogado, el fondo debe ser "la ampliación de los medios de comunicación de forma tal de garantizar la pluralidad, y me atrevería incluso a decir: ¿Por qué no un medio público o medios públicos que también garanticen eso en el medio general?". También planteó un control de las concesiones, e investigar sobre la "inestabilidad y precariedad" de quienes trabajan en el rubro.

LEER ARTICULO COMPLETO