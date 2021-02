¿Por qué Facebook bloqueó las noticias en Australia y Google comenzó a pagar por ellas?

El tráfico web en los medios de comunicación de Australia bajó un 13 por ciento esta semana, luego que Facebook bloqueara las noticias en su plataforma para usuarios de ese país. Pero, ¿cómo surgió esta disputa?

Las restricciones de la red social fueron impuestas como reacción a un proyecto de ley que también enfrentó a la nación con el gigante de internet Google. La propuesta obliga a las compañías tecnológicas a pagar a los medios por los contenidos que publican en sus plataformas.

La iniciativa fue aprobada este miércoles por la Cámara Baja del Parlamento australiano y, el jueves, Facebook prohibió a los usuarios compartir o ver noticias elaboradas por medios de comunicación, tanto de ese país como de medios internacionales.

En un comienzo, Google amenazó con desactivar las búsquedas manifestándose contra la propuesta. No obstante, esta semana logró acuerdos con varias empresas de medios para remunerar sus publicaciones, según informó The New York Times. Estas alianzas implicarán distintos tipos de colaboración, incluso en Youtube y con ganancias compartidas en publicidad.

LLAMAN A DEJAR LAS "AMENAZAS" DE LADO

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, calificó el bloqueo de Facebook como "una especie de amenaza" e instó a que la empresa regrese a la mesa de negociación, dejando la "arrogancia" de lado.

"Esto es Australia. Si quieres hacer negocios aquí, lo haces conforme a nuestras leyes", expresó el mandatario.

Morrison aseguró este viernes que su gobierno pretende continuar con su hoja de ruta para aprobar la propuesta de ley, la que llegará la próxima semana al Senado.

"Invito a Facebook, como ya hicimos con Google, a participar de manera constructiva, porque saben que lo que suceda en Australia es posible que sea seguido por varias naciones occidentales", remarcó.

LAS CONSECUENCIAS INMEDIATAS

Según datos del canal público ABC y la compañía de análisis Chartbeat, hubo una caída general en unos 250 medios de comunicación a raíz de la medida aplicada el jueves sin previo aviso por Facebook.

El tráfico web de los medios registró una caída generalizada del 13 por ciento en lectores dentro de Australia, mientras que en el tráfico desde el extranjero la bajada fue mayor y alcanzó el 30 por ciento, recoge ABC.

Además, el bloqueo de la red social afectó temporalmente al funcionamiento de varios servicios de emergencia, organizaciones no gubernamentales y perfiles del gobierno regional, lo que azuzó las críticas oficiales contra la compañía estadounidense.

Un estudio de la Universidad de Camberra, publicado en 2020, señala que el 21 por ciento de los australianos utiliza las redes sociales como principal fuente de información, con Facebook como una de las más utilizadas.