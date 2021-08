Mujer fue abusada y atacada por centenares de hombres en Pakistán

Durante la celebración Día de la Indenpendencia de Pakistán, medios locales informaron que una mujer fue agredida por cientos de hombres en un parque de la ciudad de Lahore.

Los hechos salieron a la luz luego de que se viralizara un video en que se ven cientos de hombres volcándose sobre la mujer.

La víctima contó a la policía que la manosearon, le arrancaron la ropa, la golpearon y lanzaron por el aire. Además le robaron 15.000 rupias (equivalente a más de 70.000 pesos chilenos), le sustrajeron su teléfono y le quitaron sus joyas.

Según cuenta Geo News, sólo una persona fue en rescate de la mujer y la ayudó a salir del parque donde estaba con sus cuatro amigos.

"Estas son violaciones graves de las leyes y normas sociales, el Gobierno no perdonará a una sola persona involucrada", escribió en su cuenta de Twitter el asesor del primer ministro Imran Khan.

PM @ImranKhanPTI personally spoke to IGPunjab, police is catching all culprits involved in manhandling of female tiktoker in Lahore & those damaging statue of Ranjit Singh at LahoreFort.

These are gross violations of laws & social norms, govt won’t spare a single person involved.