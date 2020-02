Joven grabó video porno en biblioteca y provocó escándalo en California

Polémica en Santa Monica, California, donde una estrella porno grabó un video explícito en las calles de esa ciudad estadounidense, el que terminó en una de las bibliotecas públicas de esa ciudad.

El contenido se viralizó en Pornhub y preocupó a vecinos y usuarios de redes sociales quienes manifestaron su descontento y demandaron respuestas concretas por parte de las autoridades.

El canal CBS hizo un reportaje sobre este registro, que durá más de 10 minutos, donde se ve a la joven afuera de la escuela primaria John Muir. Después, la pareja fue al edificio municipal y filmó actos sexuales a pasos de los estudiantes.

En Twitter se ven partes de la escena, donde no se ve la cara del hombre que graba y co protaghoniza el registro pornográfico, según informa Univisión.

Los registros:

Is this why our library won an award? Porn filmed at the #oceanpark branch in #SantaMonica.



Apparently there was an investigation but of course @santamonicacity wanted this to stay on the DL.@SaMoCole @SaMoMayor @GleamDavis @TedWinterer https://t.co/n1iMKVja5r pic.twitter.com/mnUtLSPLxZ