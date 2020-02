Pornhub premium será gratis en el Día de los Enamorados

Ya sea para quienes quieran disfrutar en pareja o los que estén solos, Pornhub, el sitio de pornografía más popular del mundo quiere premiar a sus usuarios el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, con contenido gratuito.

Como cada año, la plataforma dará acceso a todos los usuarios a Pornhub Premium durante esas 24 horas, permitiendo acceder al material pagado.

Para la inscripción no es necesario tener tarjeta de crédito, aunque sí una dirección de correo eléctronico.

La razón de Pornhub para liberar su catálogo de pago hace varios años es que durante San Valentín las visitas a su sitio web disminuyen drásticamente.

