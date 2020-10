Dos matemáticos estudiosos de las subastas ganaron Nobel de Economía

Los economistas estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson son los ganadores del Premio Nobel de Economía por las "mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas", anunció la Real Academia de las Ciencias Sueca.

Este es el último galardón en ser anunciado, que se suma a los Nobel de Química, Medicina, Física, Literatura y de la Paz que fueron dados a conocer en el transcurso de esta semana y que serán entregados el 10 de diciembre.

La Academia destacó que Milgrom y Wilson "han mejorado la teoría de las subastas e inventado nuevos formatos de subastas, beneficiando a los vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo".

Los economistas "no solo aclararon cómo funcionan las subastas y por qué los postores se comportan de cierta manera, sino que utilizaron sus descubrimientos teóricos para inventar formatos de subastas completamente nuevos para la venta de bienes y servicios", indicó la Academia.

"Los galardonados en Ciencias Económicas de este año comenzaron con la teoría fundamental y luego utilizaron sus resultados en aplicaciones prácticas, que se han extendido por todo el mundo. Sus descubrimientos son de gran beneficio para la sociedad", declaró por su parte el presidente del Comité del Premio, Peter Fredriksson.

La Academia sueca indicó que en 1994, las autoridades estadounidenses utilizaron por primera vez uno de los formatos de subasta de ambos galardonados ahora para vender frecuencias de radio a operadores de telecomunicaciones y que, desde entonces, muchos otros países han seguido su ejemplo.

Utilizando la teoría de la subasta, los investigadores intentan comprender los resultados de las diferentes reglas de licitación y precios finales, el formato de subasta.

La Academia dijo que "el análisis es difícil, porque los postores se comportan estratégicamente, en base a la información disponible. Toman en consideración tanto lo que saben ellos mismos como lo que creen que saben otros postores".

