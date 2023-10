El autor noruego Jon Fosse obtuvo el Nobel de Literatura 2023

La Academia Sueca entregó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2023 al escritor y dramaturgo noruego a Jon Fosse de 64 años.

En la presentación, la Academia señaló que le otorgan la máxima distinción "por sus innovadoras obras de teatro y prosa que da voz a lo indecible".

"Su inmensa obra está escrita en 'nuevo noruego' (nynorsk) y abarca una variedad de géneros: obras de teatro, novelas, colecciones de poesía, ensayos, libros infantiles y traducciones", resaltó.

Por lo demás, "en la actualidad, sus obras de teatro están entre las más representadas en el mundo, y se ha vuelto cada vez más reconocido por su prosa".

"La condición humana es el tema central del conjunto de obras de Fosse, independientemente del género", agrega la Academia.

"Fosse presenta situaciones del día a día que son instantáneamente reconocibles en nuestras propias vidas. Su radical reducción del lenguaje y la acción dramática expresan las más poderosas emociones humanas, como ansiedad e impotencia, en los términos más simples", reseña.

Asimismo, sostiene que "es a través de su habilidad de evocar la pérdida de rumbo del hombre, y cómo ésta paradójicamente puede llevar a una experiencia más profunda y cercana a la divinidad, que se convirtió en un notable innovador del teatro contemporáneo".

EXTENSA TRAYECTORIA

Nacido en 1959 en la costa oeste de noruega, hizo su debut literario en 1983 con la novela "Red, black", antes de publicar "And Never we'll be Parted", su primera obra teatral, en 1994.

En cuanto a sus novelas, la Academia plantea que su estilo ha sido caracterizado como "el minimalismo Fosse", que por ejemplo, está presente en su segundo trabajo "Stengd gitar", de 1985.

El perfil de Fosse se incrementó en sobremanera en 1999, con la producción de su obra "Someone is Going to Come" de 1996, cuyos temas de "anticipación temerosa y celos paralizantes" hicieron notar la "singularidad" de su trabajo, según la institución.

La misma enumera varias publicaciones como sus obras maestras en prosa, entre ellas, "Septology" -completada en 2021-; "The Other Name" (2019); "I is Another" (2020) y "A New Name" (2021).