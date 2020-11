Una mujer de 92 años con demencia y alzheimer se volvió viral recientemente en TikTok tras tocar la Sonata Moonlight de Beethoven. Elaine Lebar, que fue música profesional, se sentó al piano de la residencia de ancianos de EE.UU. donde reside y, después de dudar un poco, le ofreció a su hija una vibrante interpretación. El video se grabó en 2019 y por la pandemia de coronavirus su hija no la había podido ver, por lo que no había subido el registro a redes, cuando decidió subirlo, la anciana se hizo viral y tienen más de 1,8 millones de "me gusta" en TikTok.

