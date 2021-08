Un usuario de TikTok contó a través de su cuenta que gracias a las advertencias de sus seguidores pudo descubrir que podía tener cáncer "Gente me comentó o me envió un mensaje directo diciendo que mis tiroides se veían un poco agrandadas y que debería realizar un chequeo, dado que podría ser canceroso", contó. "Y por mucha precaución, y solo porque me pongo ansioso por este tipo de cosas, seguí adelante y lo revisé", continuó el tiktoker, que luego profundizó en que tras varias pruebas y ecografías le dijeron que había un 95% de posibilidades de que éste fuera cancerígeno.

