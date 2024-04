Chilena comparó el sistema de salud en Chile y Estados Unidos

Una chilena que recientemente volvió de Estados Unidos, se hizo viral tras asegurar que el sistema de salud público de nuestro país es mucho mejor que el norteamericano.

En un video de TikTok, la joven identificada como Belén Mora, comentó que tras su regreso una de las cosas que más disfruta hacer es ir al médico, porque no debe preocuparse de si el seguro cubrirá su atención médica o no.

"En Estados Unidos, a veces incluso da hasta miedo ir al doctor porque no sabes cuánto te va a salir, y te dan medicamentos extremadamente caros que tu seguro no cubre. Hacerme un examen que allá me costaba 300 dólares, acá me cuesta 3 dólares", dijo.

La joven reconoció que, en sí, el sistema público no es perfecto, pero aseguró que "comparado con el de Estados Unidos, el sistema de salud en Chile es una maravilla".