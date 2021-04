Corte Suprema anuló condena a hombre que violó tres veces el toque de queda en Talca

La Corte Suprema absolvió a un hombre identificado con las iniciales G.E.M.M., quien había sido condenado en primera instancia por violar el toque de queda en tres oportunidades, en medio de la epidemia, en Talca.

El máximo tribunal resolvió acoger un recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública, luego de que el Juzgado de Garantía de Talca dictara sentencia de tres penas de 100 días de reclusión.

"Siempre sostuvimos que no se puso en peligro la salud de terceros, puesto que, al ser detenido, no presentaba síntomas, usaba su mascarilla y no estaba en los registros de personas portadoras de Covid-19", dijo la defensora Catalina Cereceda.

"El tribunal talquino estimó que por el simple hecho de transitar, (el imputado) sí era vector de contagio, por lo que decidimos interponer un recurso de nulidad, por existir una errónea aplicación del derecho", explicó la abogada.

G.E.M.M. fue absuelto, además, de la autoría de tres delitos por infracción al Artículo 318 del Código Penal.