El ex presidente de Revolución Democrática Sebastián Depolo acusó una maniobra de la defensa de Jaime Mañalich contra la epidemióloga Andrea Albagli, ex funcionaria del Minsal que acusó que en abril el gabinete del ex ministro -renunciado en junio- le solicitó manipular la base de datos de contagiados por coronavirus. Luego de que el abogado Gabriel Zaliasnik le atribuyera un "testimonio falso" con "móvil ideológico", Depolo defendió en El Primer Café de Cooperativa el profesionalismo y la integridad de Albagli: "La conozco, ella firmó por el partido y es inaceptable que por su condición de militante -que es un derecho de las y los ciudadanos- se monte esta operación de presión al Poder Judicial. El abogado Zaliasnik, en un tono absolutamente fuera de lugar, está intentando construir una figura de paja para decir que la motivación que tiene Andrea es política", dijo el sociólogo frenteamplista.

