En la Región de Tarapacá, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) intentó evitar una fiscalización por parte de efectivos navales arguyendo que tiene "fuero parlamentario" y no puede ser controlado, según se ve en un video difundido en redes sociales. Tras explicar que se trasladaba junto a su familia, de regreso tras entregar cooperaciones para el Día del Niño, se negó a entregar sus datos para el registro de los controles. "Yo soy la autoridad pública acá (…) ustedes no pueden controlarme (...) Yo lo controlo a usted; si usted me va a controlar a mí, yo lo controlo a usted, nos controlamos todos y hay un problema; cuando me controlan a mí tengo que denunciar a quien me controla", aseguró el legislador. Posteriormente, el diputado se defendió en Twitter: "Luego de estar frente a un cuartel del Ejército (que según la derecha supuestamente quemé) y tomar una fotografía, un vehículo de la Marina se cruzó en mi camino intempestiva cual 'abordazo' (...) Al reconocerme, y ya que previamente comienzan a tratar prepotentemente e insultar a mi familia que me acompañaba, comienzan a grabar de manera oculta. ¿Qué captaron? Que tenía todos mis permisos cursados y que como autoridad quise fiscalizarlos a ellos. Eso es lo que les indigna", contó.

