En plena pandemia de coronavirus, el ex legislador Kenji Fujimori contrajo matrimonio civil con la empresaria Erika Muñoz. La Municipalidad de Miraflores detalló que la ceremonia oficiada por el alcalde Luis Molina se realizó en "el Salón Consistorial del Palacio Municipal, con la presencia de un pequeño grupo de invitados, quienes guardaron la distancia social". El hijo del ex presidente peruano Alberto Fujimori está acusado de haber intentado comprar votos para evitar la destitución del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, por lo que la justicia pidió 12 años de cárcel.

