"No hay razón para colocarla en el lugar equivocado. Use su máscara correctamente", es el mensaje con el que esta campaña brasileña que busca que la población no use la mascarilla en el mentón y se protejan del coronavirus. Con photoshop, cambiaron la posición de la nariz y la boca, por donde principalmente se contagia el Covid-19. Según informa Ads Of The World, el aviso fue creado por la agencia Propag y se distribuye en las versiones digitales y escritas del medio Correio da Bahia.

