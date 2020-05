El papa Francisco afirmó este sábado en un videomensaje que el sufrimiento causado por la pandemia del nuevo coronavirus, con millones de contagiados y cientos de miles de muertos, no servirá de nada "si no se construye una sociedad más justa" y que "cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo".

