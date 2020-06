El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, causó polémica por sus declaraciones en una conferencia de prensa sobre el Covid-19. El mandatario dijo que "estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no de el coronavirus". Pese a ello, antes remarcó la importancia de seguir las medidas sanitarias de las autoridades.

LEER ARTICULO COMPLETO