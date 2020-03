Los vecinos y turistas de Tortel, en la Región de Aysén, acusaron que no han tenido comunicación con las autoridades luego de la cuarentena anunciada en la comuna tras la detección de un caso positivo de coronavirus, correspondiente a un turista británico que viajaba en el crucero Silver Explorer. "No hay ninguna autoridad, no se ha presentado, hasta hoy domingo, ninguna autoridad", relató a Cooperativa Matías Vargas, uno de los turistas que se encuentran varados. "Nosotros no tenemos por qué pagar por errores de la Capitanía de Puerto, del Ministerio ni de la Seremi de Salud. Acá no hay protocolo", expresó.

