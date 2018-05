El duro testimonio de un hombre que casi muere por comerse las uñas

Un joven británico casi murió por culpa de una costumbre poco saludable: comerse las uñas.

"Solía morderme las uñas todo el tiempo. Era una cosa nerviosa. Un día mordí parte de la piel al lado de la uña. Me dolió un poco pero no lo tomé en cuenta", relató Luke Hanoman a Mirror.

El padre de dos niños reveló que luego de ese episodio comenzó a tener síntomas de un resfrío pero no lo relacionó con la mordida.

Su condición se agravó, tenía fiebre y su dedo se hinchó con un dolor "insostenible".

"Pensé que al dormir se me pasaría y desperté a las 2 pm del día siguiente", declaró.

Su madre fue a verlo "y me dijo que no me veía bien". La mujer llamó al número de emergencias y al describir los síntomas de su hijo, le dijeron que tenía 24 horas para llevarlo a Urgencias.

El joven fue hospitalizado, pasó cuatro días bajo observación constante y le dijeron que "tenía suerte de estar vivo".

"Estuve cerca de un shock séptico", confesó el hombre, que tuvo una infección que en caso de no ser tratada podría haberle provocado fallas múltiples en los órganos y la muerte.

"Eventualmente encontraron la infección de mi dedo y salió mucho pus. Nunca había visto tanto pus", sostuvo Hanoman.

