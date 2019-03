El extraño caso de una bebé que nació "embarazada" de su gemelo

Un extraño caso causó conmoción en Barranquilla, Colombia donde una bebé nació con una rara condición: Cuando su madre, Mónica Vega, tenía siete meses de embarazo detectaron que la niña llevaba una masa en su interior.

La bebé no tenía precisamente un gemelo, ni se trataba de siameses, pues sufría de un fenómeno conocido como 'gemelo parásito' o 'fetus in fetu'.

Así fue como 24 horas después de nacer, Itzamara debió ser sometida a una cesárea igual que su madre.

Dentro de su cuerpo llevaba además de la masa, saco amniótico y un cordón umbilical. Sin embargo, el que sería su hermano gemelo no se alcanzó a formar (no tenía corazón ni cerebro), ponía en riesgo su vida y no tenía posibilidades de sobrevivir, según detallaron en el programa "Los Infomantes" de Caracol.

El caso, que se presenta en uno de cada un millón de nacimientos en el mundo, fue calificado como "único" por el médico que atendió a Vega, Miguel Parra: "Los dos bebés que se formaron, no lo hicieron de forma asimétrica. Entonces, es un bebé que está embarazado de su hermano gemelo, que lo lleva dentro de su abdomen", explicó.

Por lo general, quienes sufren del raro fenómeno lo descubren después del nacimiento, incluso varios años después, cuando una masa en su abdomen se presenta como si fuera un tumor.

Itzamara ahora se recupera pues la operación fue exitosa y su crecimiento continuará con absoluta normalidad.