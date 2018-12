Hombre tosió un coágulo de sangre que sorprendió a los médicos

Un hombre de 36 años estaba en una condición delicada de salud y dejó una imagen que tiene asombrados a los médicos. Todo por una tos tan fuerte que expulsó un coágulo "perfecto".

El paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos con una "exacerbación aguda de insuficiencia cardíaca crónica", según los doctores Gavitt A. Woodard y Georg M. Wieselthaler, los médicos que atendieron al hombre.

Los facultativos de la Universidad de California en San Francisco no se explican cómo alguien pudo toser un coágulo de sangre con la forma perfectamente definida del árbol bronquial derecho de su pulmón.

"Nos sorprendió. Es una curiosidad que no puedes imaginar, es decir, esto es muy, muy, muy raro", dijo Wieselthaler.

Lamentablemente, la historia terminó mal: el paciente que produjo el peculiar fenómeno murió unos días después, según informó The Atlantic.

El "árbol" devuelto:

