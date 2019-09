Tenía tos, fue al médico y debieron amputar sus piernas y un brazo

Jayne Carpenter es una enfermera de 51 años que perdió ambas piernas, un brazo y algunos dedos a causa de una grave infección que confundió con una neumonía.

El 1 de mayo de 2016, la mujer de Gales había empezado a tomar antibióticos por una fuerte tos y malestares en su pecho.

En el hospital en que trabajaba decidió consultar a un médico y confirmaron que su infección se había transformado en una sepsis. En pocas horas su vida cambió.

Nurse, 51, has both legs and her arm amputated due to deadly sepsis https://t.co/leUvMrMC9j via @MailOnline