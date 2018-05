Historia del "Virgen a los 40" real inspira a otros a contar su verdad

El testimonio de un "Virgen a los 40" real inspiró a otros a contar sus propias historias de cómo es vivir sin haber besado o tenido sexo con alguien y cómo la sociedad los estigmatiza.

La semana pasada el medio británico BBC publicó la historia de un hombre de 60 años identificado como "Joseph", que escribió sobre su arrepentimiento por haber perdido la oportunidad de tener experiencias sexuales hasta la edad de 37 años.

"Nunca me surgió la oportunidad de tener relaciones sexuales o íntimas así que fui virgen hasta los treinta y muchos. No sé qué tan inusual sea, pero a mí me daba vergüenza y me sentía estigmatizado", contó el hombre en la publicación.

"Era una persona terriblemente tímida y ansiosa, pero no estaba aislado. Siempre tuve amigas pero nunca fui capaz de trasladar esas relaciones al plano íntimo. En el colegio, estaba rodeado de chicas pero nunca hice esos avances que probablemente sea normal que uno haga. Cuando llegué a la universidad, ya tenía un patrón definido: asumía que no iba a acostarme con nadie", expuso.

Y manifestó que la sociedad agrava el problema al retratar a las personas solitarias como extrañas o inadaptadas: "En cuanto percibe que algo se sale de lo normal, tiende a verlo en cierta forma como una desviación".

"La mayoría de mis amigos tenían novias. Yo era testigo de cómo comenzaban a salir con chicas y luego se casaban. Eso tenía un efecto corrosivo en mi autoestima, gota a gota. Estaba solo y algo deprimido, aunque en esa época nunca lo reconocí", reveló.

"Durante unos 15 o 20 años no me tocó ningún ser humano que no fuera mi familia inmediata, como mi madre, padre o hermanas. Cualquier otro tipo de contacto aparte de ese estuvo ausente. Así que no solo era una cuestión sexual", recordó.

"El momento del cambio"

Joseph contó que "cuando alcancé la mitad de la treintena, mi depresión llegó a un nivel clínico, así que fui al médico, que me recetó antidepresivos y también comencé a asistir a terapia. Ese fue el momento en que las cosas comenzaron a cambiar": "De repente, a los 37 años, me vi invitando a salir a alguien".

"Un año y medio después conocí a mi esposa en el trabajo (...) Tuvimos nuestra primera cita el día en que cumplí 40 años y nos casamos un año y medio después. Ella era muy especial. Fui afortunado de que se enamorara de mí, me brindó un amor completo e incondicional y eso es algo raro. Y tuve suerte de haber vivido algo así", rememoró.

Sin embargo, finalmente Joseph enviudó: "Estuvimos casados 17 años. Lamentablemente, falleció hace tres, lo cual fue traumático. Siempre pienso que la conocí demasiado tarde y que la perdí demasiado pronto, pero tampoco estoy seguro de que ella me hubiera encontrado atractivo de habernos conocido cuando yo era más joven".

Y concluyó: "No existe un derecho a ser amado o a encontrar el amor, pero buscarlo todavía es un deseo válido en la vida. Carecer de afecto no es culpa de nadie, son sólo las circunstancias".

"Tengo 61 años y sigo esperando"



Según da cuenta la BBC, muchos lectores escribieron para decir que su historia tocó "la fibra sensible" y que coincidían con el punto expuesto por Joseph.

"Tengo 61 años y sigo esperando, y probablemente ya sea demasiado tarde para comenzar", escribió un hombre identificado como "Robert".

"Siempre me ha preocupado demasiado que se burlen de mí. Cuando tenía 30 años, una prostituta me rechazó, por lo que me di cuenta de que sería improbable que consiguiera algo. Si pensara que todavía es posible, no sabría cómo acercarme a una mujer. Aunque todavía quisiera perder mi virginidad, es el afecto físico lo que más echo en falta", expresó.

En otro mensaje, "Joy" contó que la historia de Joseph "es la historia de mi vida, en muchas formas. Solo que soy mujer y tengo 35 años. Nunca he besado a un chico ni he tenido una cita. Me gustaría decir que la gente como yo no es tan rara como uno podría pensar. Una parte del testimonio (de Joseph) con el que me identifico mucho es el fuerte sentimiento de vergüenza".

"Solía ​​vivir con el temor constante de que la gente descubriera que no tengo experiencia amorosa. Sentía que tenía un secreto profundo y oscuro. Pero con el paso del tiempo dejé de preocuparme por lo que la gente piensa", concluye su nota.

"Lo más cerca que estuve de una mujer que me gustaba fue quizás hace 30 años"

"Tengo más de 60 años y estoy jubilado. Nunca he besado a una chica y, evidentemente, nunca he tenido sexo", contó "Lennard".

"He estado interesado en unas cuantas mujeres a lo largo de los años e hice algunos intentos fallidos. También retrocedía cuando notaba que una mujer mostraba algún interés en mí. Reaccionaba igual que cuando alejas tu mano del fuego, aunque fuera lo contrario de lo que quería hacer", recordó.

"Lo más cerca que estuve de una mujer que me gustaba fue quizás hace 30 años", evidenció.

Por último, "Matt" manifestó que "hace poco cumplí 26 años y acabo de terminar mi primer año de posgrado. Nunca he tomado de la mano ni besado a una chica, ni tenido sexo"

"Con el auge de los movimientos Me Too y de los 'célibes involuntarios' (Incel, por sus siglas en inglés) tengo aún más miedo de buscar una compañera y de que se me vea como si estuviera violando el espacio personal de alguien. Este último movimiento me preocupa porque si alguna vez tuviera que admitir mi virginidad ante alguien nuevo, sería visto como una bomba de tiempo que espera vengarse de los demás por su soledad", apuntó.