Más de 500.000 "me gusta" tiene en TikTok un video de los mexicanos Juana Martínez y Xtiian Zech donde intentan explicar su relación amorosa, ya que ambos fueron a una marcha por la diversidad sexual, lo que generó dudas de parte de sus seguidores. Juana explica en el registro que es pansexual, lo que significa que se enamora de otra persona sin importar su género. Por otro lado, Xtiian aseveró que es gay. “Ya sé que suena raro, pero Chris me explicó desde el principio que solamente le gustaban los hombres (...) no porque yo le gusto ya es bisexual, porque no le gustan las mujeres en general“, contó Juana. Los influencers han tenido que lidiar con los comentarios de sus seguidores y entorno cercano que no logran entender sus orientaciones sexuales.

