Compró un mueble online y encontró adentro 135 millones de pesos

Un hombre, que compró un mueble de segunda mano para su cocina mediante internet, se encontró con un sobre que contenía 150 mil euros en efectivo (unos 135 millones de pesos chilenos), dentro de uno de los cajones.

Thomas Heller, de la ciudad de Köthen, en Alemania decidió devolver el dinero que halló mientras instalaba los gabinetes en su casa, y su historia recorrió el mundo.

El mueble lo había comprado en una liquidación estatal del hogar de una anciana, mediante el sitio web eBay, informaron medios locales.

‘They [police] opened the second, locked cupboard in front of my eyes. There were larger bills in the envelopes. Two hundred, five hundred.’ pic.twitter.com/oYNJvrJzOc