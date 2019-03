"¿El mejor video del 2019?": Viralizan pelea de perros que saca carcajadas en redes sociales

Un video con un inesperado final se volvió viral en redes sociales y sacó carcajadas a miles de usuarios.

Todo comienza con una niña que se presenta junto a su amiga, pero unos perros se ponen a pelear y se desata el caos.

"La concha de la lora", grita la pequeña, que después ríe.

Este puede ser considerado el mejor video del 2019 ya?. Por Dios deben verlo pic.twitter.com/qeiuHmLdqO — Angel del Rey (@angelcarrillop) 20 de marzo de 2019

"¿Este puede ser considerado el mejor video del 2019 ya? Por Dios deben verlo", dijo el usuario que lo difundió y recibió más de 25 mil Me Gusta.

El registro también despertó críticas de quienes no le encontraron mucha gracia, aunque el mismo usuario que lo subió apuntó a que lo chistoso no es la pelea, si no todo lo que ocurre.

La señora tiene una fuerza, levantó al perro con una mano. Jajajaj. Vamos Marvel invitala a los Avengers. — Fredo Varto (@Atovar52) 20 de marzo de 2019

La cara de una persona que le encanta ver el mundo arder 🔥 pic.twitter.com/kSGG6aQDSC — Javier (@Borrajoo) 20 de marzo de 2019

Y no digo que sea el mejor porque están dos perros peleando obviamente . Sino por todo lo qué pasa. Que susceptible están 🌚 — Angel del Rey (@angelcarrillop) 20 de marzo de 2019

No se qué le ven de gracioso que dos perros se estén lástimando, yo me pongo a pensar si están bien — Gonzalo Alb (@gontwiter) 20 de marzo de 2019

No le encuentro por donde puede ser el mejor video

Lo que hace la publicidad ah..te hace creer que una mierda de video de un par de pendejitas y la pelea de un par de chuchos es super chistoso — kyles (@kyles_1) 21 de marzo de 2019