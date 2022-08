Empresario publicó fotografía llorando tras despedir a unos trabajadores: "No todos los directores ejecutivos son insensibles"

El director ejecutivo de una empresa generó polémica en redes sociales tras publicar una fotografía en la que se le ve con lágrimas en sus ojos, luego de haber despedido a un grupo de trabajadores.

A través de una publicación de LinkedIn, Branden Wallake dio a conocer lo afectado que se encontraba por la situación y lo difícil que resulta para los empresarios realizar despidos, a diferencia de lo que comúnmente se cree.

"Esta será la cosa más vulnerable que jamás compartiré", comenzó el profesional "recientemente he visto mucho en LinkedIn sobre lo terribles que son los dueños de negocios y los directores ejecutivos por despedir a sus empleados mientras obtienen su tercera casa en las Bahamas o donde sea".

El hombre aseguró que se encontraba llorando en su escritorio cuando decidió realizar la publicación, para "decir que no se trata sólo de empresas ricas y hambrientas de ganancias que están haciendo despidos, también hay personas normales detrás", comentó el director ejecutivo.

"Días como hoy, desearía ser dueño de un negocio que solo se preocupara por el dinero y que no me importara a quien lastime en el camino. Pero no lo soy. Sólo quiero que la gente vea que no todos los directores ejecutivos son insensibles y no les importa cuándo tienen que despedir a la gente. Y no puedo pensar en un momento más bajo que este", concluyó Wallake.

La publicación se viralizó rápidamente en redes sociales, con comentarios de usuarios que aplaudieron la vulnerabilidad del director ejecutivo, mientras que otros lo criticaron por enfocar la situación en sí mismo.