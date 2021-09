Un video grabado en Colorado Springs se ha hecho viral en las últimas horas. En él se puede ver a un maestro que construyó la ducha de un baño destruyéndola luego de que la persona que lo contrató no le pagara la totalidad del servicio. “Trabajé semanas en esto. Gasté miles de dólares. ¿Ahora quién me va a pagar?“, gritaba el hombre. Según explica el medio KRDO, quien lo contrató no había quedado contenta con el resultado, quería asegurarse que las tuberías funcionaran y quería conversar con el hombre antes de pagarle. "No le iba a pagar hasta que viera el producto terminado", explicó.

