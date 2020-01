Habló la joven mordida por un perro mientras posaban: "A lo mejor lo intimidé"

La joven Lara Sanson se quería tomar una foto tierna con Kenai, un perro pastor alemán, al lado de una piscina en Tucumán, Argentina. La sesión de ambos se viralizó luego de que el can le mordiera la cara.

La adolescente de 17 años subió las imágenes a su cuenta de Twitter, donde llegó a casi 330 mil Me Gusta y miles de comentarios sobre el inesperado incidente. Ahora, Lara habló con TN y explicó qué fue lo que pasó el miércoles de la semana pasada.

"Tuve suerte, no me tocó ningún nervio y puedo hablar bien. Eso es lo más importante", dijo la adolescente, quien recibió casi 40 puntos de sutura. Kenai tiene 10 años y no fue sacrificado, como contó la misma Lara en redes.

"(Mi amigo Lucas) Tiene un perro muy lindo, me encantan los perros. Creo que lo intimidé y me atacó. Capaz que invadí su espacio. Mis amigos me llevaron al hospital y me operaron", dijo Lara, quien se recupera de las heridas y hoy le sacarán los puntos.

Sobre Kenai, la joven dijo "es re bonito, nunca mordió a nadie, es la primera vez. Es una reacción de él. No guardo ningún rencor, no tengo bronca y decidí tomármelo con el mejor humor".

La fallida sesión:

Sesión de fotos con Kenai sale mal pic.twitter.com/gYU76iGGFC — •Lara• (@LaruSanson) January 14, 2020

Una de las entrevistas que dio: