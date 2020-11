Las imágenes del matrimonio de Diogo Rabelo se viralizaron y su historia inspiró miles de comentarios en todo el mundo. El joven médico brasileño le propuso casarse a su novio en el año nuevo de 2019 y planearon todo en una playa con un especial significado para la pareja. Pero la relación terminó poco antes de la fecha de la ceremonia. El también doctor Vittor Bueno le dijo a Diogo que lo consideraba inmaduro y no podían seguir juntos. No obstante, Rabelo decidió convertir el dolor de la ruptura en una celebración y el "compromiso de amarse primero". Para ello, invitó a toda su familia y amigos, y se casó consigo mismo: "Descubrí mi valor y amo quién soy, amo mi historia, de dónde vengo, por lo que pasé y me concentro en el lugar al que quiero llegar".

