Influencer bailó reggaetón para despedirse de su abuelo muerto y lo destrozaron

Un joven influencer de Instagram, quien es aficionado al baile, se viralizó en los últimos días debido al extraño video que publicó para despedirse de su abuelo quien falleció.

Jordi Rodríguez, de 20 años, compartió emotivas imágenes junto a su moribundo familiar y a las pocas horas subió una historia bailando "Qué Tengo Que Hacer", de Daddy Yankee.

*niño muere en la fábrica de chocolate*



oompa loompas: pic.twitter.com/aSJIqIEcek — adrilik (@adrilik) September 1, 2019

La coreografía, en la que se persigna y mira al cielo, estaba acompañada de emojis de corazón y un abuelito.

Pero en redes sociales lo destrozaron, calificándolo de "insensible".

Muchos usuarios incluso llegaron a burlarse del joven, con "parodias" al baile.

Same Energy pic.twitter.com/agDaKrARxO — ᴀ ʟ ғ ʀ ᴇ ᴅ ᴏ (@alfestone) September 1, 2019

Mi abuelo se ha muerto pic.twitter.com/ulMvo6hwby — Sir Nils Olav (@Thisisobad) September 2, 2019

Rodríguez borró el video de sus historias destacadas y explicó arrepentido: "muchas veces me equivoco y no me doy cuenta (...) Simplemente quería compartir mi dolor a mi manera, haciendo lo que me gusta".